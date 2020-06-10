Türk havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde bir rekor daha kırdığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin 200 bin saat uçtuğunu duyurdu.

İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı...

"Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2 ⠀ 2 0 0 . 0 0 0 ⠀ S abırla A şkla A zimle T ürkiye için.. ⠀ Göklerde görevde... ⠀ Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati.. ⠀ Semalarımızda Hür ve Özgür..."