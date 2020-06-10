10 Haziran 2020, Çarşamba
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Türk havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Twitter hesabından 'nin milli havacılık tarihinde rekor kırdığını duyurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE BİR REKOR DAHA KIRILDI

, 'nin Türk havacılık tarihinde bir rekor daha kırdığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin 200 bin saat uçtuğunu duyurdu.

Türk havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE BİR REKOR DAHA KIRILDI

İşte Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı...

"Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2 ⠀ 2 0 0 . 0 0 0 ⠀ S abırla A şkla A zimle T ürkiye için.. ⠀ Göklerde görevde... ⠀ Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati.. ⠀ Semalarımızda Hür ve Özgür..."

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