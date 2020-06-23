Son dakika: Diyanet için PARDUS kararı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." dedi.
Bakan Mustafa Varank "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." açıklamasını yaptı
"TÜRKİYE AÇIK KAYNAK PLATFORMUKURULDU"
Bakan Varank, "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk." dedi.
"PARDUS SÜRÜMLERİ HAZIRLIYORUZ"
Mustafa Varank, "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." mesajını verdi.
UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALIYOR! 950 YILLIK EBU’L MANUÇEHR CAMİİ'NDE TARİH YENİDEN CANLANACAK
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- WhatsApp son görülme kapatıldı mı?
- Koronaya karşı yerli ve milli çözüm: Kovidur!
- Düşmanın içine böyle nüfuz edecek
- Korona avcısı akıllı maske
- İşte yerli araç 'KIRAÇ'
- Uçak yolculuklarında yeni dönem
- Amazon'dan karar! 1 yıl yasakladı
- Bilim insanları bu devasa yaratığın esrarını çözmeye çalışıyor!
- İhracat başarısı için geri sayım!
- İşte koronayı “donduracak” aşının merkezi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...
- Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?