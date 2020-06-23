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Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Diyanet için PARDUS kararı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

Son dakika: Diyanet için PARDUS kararı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı "İmzalayacağımız protokolle , 'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." dedi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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'PARDUS' KARARI! BAKAN VARANK DUYURDU

Bakan "İmzalayacağımız protokolle , 'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." açıklamasını yaptı

"TÜRKİYE AÇIK KAYNAK PLATFORMUKURULDU"

Bakan Varank, "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk." dedi.

"PARDUS SÜRÜMLERİ HAZIRLIYORUZ"

Mustafa Varank, "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." mesajını verdi.

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