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Google'dan Tomris Uyar doodle sürprizi! Tomris Uyar kimdir?

Dünyanın en büyük arama motoru ünlü edebiyatçı 'ın 79. doğum gününe özel Doodle hazırladı. Türk Edebiyat tarihinde birçok eseri ile unutulmaz yazarlar arasına giren Toris Uyar'ın hayatı kullanıcılar tarafından aranmaya başladı. İşte yazarın hayatı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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GOOGLE'DAN TOMRİS UYAR DOODLE SÜRPRİZİ!

kimdir? sorusu üzerinden arama yapan milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ünlü şair ile evliliği ve öyküleri ile adından sıkça söz ettiren edebiyatçı Tomris Uyar, 79. doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor. İşte Google Tomris Uyar doodle'ı...

GOOGLE'DAN TOMRİS UYAR'A DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

Google Yazar Tomris Uyar'ın 79. doğum gününe özel hazırladığı doodle'da yazarın daktilodan yazdığı her satır google arşivine uçuyor ve sırtında bir kedi ile resmedilmiştir.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003) Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden ile 1979, ile 1986 'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR'IN ESERLERİ

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)

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