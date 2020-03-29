ASELSAN'dan MIRSAD ile kritik güvenlik hamlesi! Cezaevleri ve adliyeler...
Türkiye'nin savunma elektroniğindeki lider şirketi ASELSAN, cezaevleri ve adliyelerin güvenlik ihtiyaçları için IP kamera ve ağ kayıt sistemleri, koğuş otomasyon, mahkum acil çağrı, seslendirme ve acil anons, kapalı görüş ve avlu gergi teli gibi alt sistemlerden oluşan MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı geliştirdi. Ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının mevcut ve geleceğe dönük tüm projelerinde yer alması için çalışmalar sürdürülüyor.Şirketin Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı bünyesinde geliştirilen güvenlik sistemi çözümleri yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.
Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ve adliye binalarında ihtiyaç duyulan elektronik güvenlik sistemlerine yönelik ASELSAN tarafından geliştirilen özgün ve bütüncül çözümler, geçekleştirilen gösterimle tanıtıldı.
Gösterime Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü heyetleri katıldı.
ASELSAN'a ait MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı, IP kamera ve ağ kayıt sistemleri başta olmak üzere koğuş otomasyon, geçiş kontrol, yangın algılama ve ihbar, elektromekanik kilit ve interlock, mahkum acil çağrı, interkom, seslendirme ve acil anons, dijital ses kayıt, ankesör, kapalı görüş ve avlu gergi teli sistemlerinin senaryo temelli fonksiyonel gösterimi gerçekleştirildi. Bu sistemlerin ASELSAN MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı çatısı altında yönetildiği ve entegre şekilde çalışabildiği vurgulandı.
Geliştirilen ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının mevcut ve geleceğe dönük tüm projelerinde yer alması için çalışmalara devam ediliyor.
ASELSAN'ın Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri, Güvenlik Sistemleri Ekipleri Fikir Birliği Toplantısı'nda yapılan oylamada, şirketin tüm güvenlik sistemlerinde kullanılacak yönetim yazılımı markası MIRSAD olarak belirlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- On binlercesi teslim edildi!
- Bill Gates Microsoft yönetim kurulundan ayrıldı
- Selçuk Bayraktar'dan "evde kal" çağrısı
- TSK'ya yeni "KAPLAN"
- Türk bilim insanları virüse yönelik hangi teknolojileri geliştirdi?
- WhatsApp'tan corona virüs hamlesi!
- "TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında"
- Milyonlarca kişi bunu konuşuyor
- Türk bilim insanlarından Korona ile mücadelede büyük başarı
- Google'dan 'korona' kararı! O içeriklere müdahale edilecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?