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ASELSAN'dan MIRSAD ile kritik güvenlik hamlesi! Cezaevleri ve adliyeler...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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ASELSAN'DAN KRİTİK GÜVENLİK HAMLESİ

'nin savunma elektroniğindeki lider şirketi , cezaevleri ve adliyelerin güvenlik ihtiyaçları için kamera ve ağ kayıt sistemleri, koğuş otomasyon, mahkum acil çağrı, seslendirme ve acil anons, kapalı görüş ve avlu gergi teli gibi alt sistemlerden oluşan geliştirdi. Ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının mevcut ve geleceğe dönük tüm projelerinde yer alması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şirketin Ulaşım, Güvenlik, ve Sektör Başkanlığı bünyesinde geliştirilen güvenlik sistemi çözümleri yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ve adliye binalarında ihtiyaç duyulan elektronik güvenlik sistemlerine yönelik tarafından geliştirilen özgün ve bütüncül çözümler, geçekleştirilen gösterimle tanıtıldı.

Gösterime Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü heyetleri katıldı.

ASELSAN'a ait , kamera ve ağ kayıt sistemleri başta olmak üzere koğuş otomasyon, geçiş kontrol, yangın algılama ve ihbar, elektromekanik kilit ve interlock, mahkum acil çağrı, interkom, seslendirme ve acil anons, dijital ses kayıt, ankesör, kapalı görüş ve avlu gergi teli sistemlerinin senaryo temelli fonksiyonel gösterimi gerçekleştirildi. Bu sistemlerin ASELSAN MIRSAD Güvenlik Yönetim Yazılımı çatısı altında yönetildiği ve entegre şekilde çalışabildiği vurgulandı.

Geliştirilen ürün ve çözümlerin, Adalet Bakanlığının mevcut ve geleceğe dönük tüm projelerinde yer alması için çalışmalara devam ediliyor.

ASELSAN'ın Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri, Güvenlik Sistemleri Ekipleri Fikir Birliği Toplantısı'nda yapılan oylamada, şirketin tüm güvenlik sistemlerinde kullanılacak yönetim yazılımı markası MIRSAD olarak belirlenmişti.

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