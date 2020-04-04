Son dakika: Google'dan flaş corona virüs kararı!

Vuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Google'dan kritik bir hamle geldi. Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

KONUM YA DA KİMLİK BİLGİLERİ HÜKÜMETLE PAYLAŞILACAK

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ ORANLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Google'un 2 Nisan tarihli raporunda 29 Mart 2020 verilerine göre; sunduğu raporlarda Türkiye'deki hareketliliğin ciddi şekilde düştüğü görüldü. Rapora göre kafe, restoran, AVM, eğlence yerleri, sinema gibi yerlerdeki hareketlilik yüzde 75 düşerken market, pazar, eczane gibi mekanlarda bu düşüş yüzde 39 oldu. Parklar, plajlar, sayfiye/ören yerlerindeki azalma yüzde 58; toplu taşımalarda yüzde 71, iş yerlerde yüzde 45 oranında gerçekleşti. İkametlerde ise yüzde 17'lik bir hareketlilik artışı olduğu gözlendi.