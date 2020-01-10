Türkiye'den yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için hamle
Giriş Tarihi: 10.01.2020
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, "Kanser hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk" dedi.Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk, "Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla görüşmeleri başlattık" açıklamasında bulundu.
Özen, "Kanser hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Milli Muharip Uçak için "dörtlü çalışma"
- Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
- Milli savaş uçağında sona yaklaşılıyor
- Bilim insanlarından olay yaratan açıklama!
- WhatsApp'a bomba özellik! Milyonları etkileyecek...
- ASELSAN TSK'ya teslim etti
- Türkiye savunmada 'Atak'a geçti
- Bayraktar Akıncı TİHA için tarih belli oldu
- ABD'ye kritik F-35 mesajı
- Bilim insanları üzerinde çalışıyordu! Çukurların sırrı çözüldü...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?