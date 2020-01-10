10 Ocak 2020, Cuma
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Türkiye'den yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için hamle

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.01.2020
TÜRKİYE'DEN HAMLE! YERLİ İLAÇ, AŞI VE TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ...

Prof. Dr. , " hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için 'a proje sunduk" dedi.

Prof. Dr. Haluk, " ve TÜSEB ile ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla görüşmeleri başlattık" açıklamasında bulundu.

Özen, " hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için 'a proje sunduk" ifadelerine yer verdi.

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