Türkiye'den yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için hamle

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, "Kanser hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk, " Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla görüşmeleri başlattık" açıklamasında bulundu.

Özen, "Kanser hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk" ifadelerine yer verdi.