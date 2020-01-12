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Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
TSK'YA YENİ GÜÇ GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (), yeni botunun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyurdu.

'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, timlerinin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve timin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesince geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği hatırlatılarak, ikincisinin teslimatının da bu yıl gerçekleştirileceği bildirildi.
Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek YENİ SAT BOTU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLECEK

Azami hızı 54 knot, tam boyu 26,30, genişliği 5,48, draftı 1140 metre, deplasmanı 55 ton olan kompozit yeni SAT botunda 'ın ürettiği 25 mm STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi de kullanılıyor.

Bot, 5 kişilik mürettebatın yanı sıra 16 kişilik SAT timini taşıyabiliyor.

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