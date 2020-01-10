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Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak için "dörtlü çalışma"

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN DÖRTLÜ ÇALIŞMA

'ın yerli motor üretimi "dörtlü çalışmayla" sürüyor diyen Motor Genel Müdürü , "2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak" açıklamasında bulundu.

Motor Genel Müdürü , "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak 'ın motor üretimiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Bu noktada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekipleri Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği, ve ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü bir çalışma yürütüyor" açıklamasında bulundu.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?

Osman Dur, "2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak" şeklinde konuştu.

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