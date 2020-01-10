Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak için "dörtlü çalışma"

Milli Muharip Uçak'ın yerli motor üretimi "dörtlü çalışmayla" sürüyor diyen TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, "2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak" açıklamasında bulundu.

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak Milli Muharip Uçak'ın motor üretimiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Bu noktada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekipleri Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği, SSB ve TAI ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü bir çalışma yürütüyor" açıklamasında bulundu.



MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?

Osman Dur, "2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak" şeklinde konuştu.