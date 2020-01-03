Milli Muharip Uçağı'nın altyapısı yükseliyor
TUSAŞ, başta Milli Muharip Uçak olmak üzere yürüttüğü projelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kapsamlı altyapı yatırımı yapıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Yapımı süren ve Milli Muharip Uçak'ın kompozitinin üretileceği tesis dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten bir tanesi. Son yapıldığı için de en modern ve iyisi olacak" dedi.Türkiye'nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknolojili altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu ihtiyacı karşılamak için 3 yılda 2 bin 500 mühendis aldıklarını belirten Kotil, "Bunun yanında yazılımlara, bilgisayarlara, güçlü bir teknolojiye ihtiyacınız var. Türkiye'deki 2 büyük makine bizde. Her birinde 10 bin çekirdek var." dedi.
Projelerin zamanında yapılabilmesi, siparişlerin vaktinde yetişmesi için modern tesislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kotil, şöyle konuştu:
"Yapımı süren ve Milli Muharip Uçak'ın (MMU) kompozitinin üretileceği tesis, bunun da ötesinde Airbus ve Boeing'in işleriyle dolu. Burası 95 bin metrekare. Dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten bir tanesi. Son yapıldığı için de en modern ve iyisi olacak. MMU için yaptığımız yıldırım testi alanı, rüzgar tünelleri var. Tesis, laboratuvar, test imkanı, bilgisayar, yazılım, mühendis olmadan hiçbir şey olmaz. TUSAŞ yapabilirliği tamamlamış durumda. F35'in orta gövdesini yapıyoruz. Bu yeterince kritik bir parça. Yapabilirlik konusunda sorunumuz yok. Tasarlayıp, test edip, uçurmak gerekiyor. Modern binaları onun için görüyorsunuz."
"BURADA 2020-2021 NEŞELİ GEÇECEK"
Şirketin 3 yılda ortalama yüzde 21 büyüdüğü ve ciroda da 2 katına çıktıklarını bildiren Kotil, "2028'de burası 10 milyar dolar ciro yapacak ve 20 bin çalışanımız olacak. 5 bin 200 kişiyle başlamıştık, şu anda 10 bin kişi olduk. Kişi başına gelirimiz düşmedi, sağlıklı şekilde büyüyoruz. Büyümeye devam." diye konuştu.
Devam eden altyapı yatırımlarının devreye alınmasına ilişkin de bilgi veren Kotil, şunları kaydetti:
"Kompozit tesisimiz 1, rüzgar tünelimiz 2 yılda devreye girer. Burası dünyadaki sayılı tünellerden biri olacak. Çünkü MMU'yu yapınca denemeniz gerekiyor, yıldırım testleri, diğer testler. MMU'nun binası 1 yılda biter. 2 bin 500 mühendisin çalışacağı tek bina. 'Top secret/çok gizli' bir proje. Burada 2020-2021 neşeli geçecek."
PROJE HAKKINDA
TF-X Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır.
Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Milli havacılık firmamız TUSAŞ (TAI) ile Projenin I. Dönem, I. Aşaması olan "Ön Tasarım" faaliyetleri için sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.
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