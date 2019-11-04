Milli elektrikli trende geri sayım...
Milli elektrikli tren dizisi prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi, gelecek yıl test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak seri üretime geçilmesi hedefleniyor. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da milli yüksek hızlı trenin prototipinin tamamlanması hedefleniyor. Raylı sistem araçları envanteri oluşturularak, yerli firmaların tasarım ve üretim kapasitesinin ortaya çıkarılması öngörülüyor.2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, tüm raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarımı ve yerli üretimi sağlanacak. Raylı sistem araç tedarikinde 2023 yılına kadar metro ve tramvay üretimi dahil önce yüzde 60, ardından yüzde 80 yerliliğe ulaşılacak. Kent içi ulaşımda kullanılan tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için standartlar geliştirilerek, Kent İçi Araç Kayıt Sicil Sistemi oluşturulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte raylı sistem araçlarında envanter çalışmasıyla talep ve tedarik planlaması gerçekleştirecek ve Sanayileşme İcra Kuruluna sunacak. Kurul, bu planlama kapsamında kamu alımları ve uzun vadeli sipariş yöntemlerine ilişkin karar verecek.
Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde ilgili kuruluşlar arasında eş güdümün ve yerli katma değere ilişkin takibin sağlanması amacıyla kamu kurumlarıyla belediyelerin, üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.
MİLLİ YHT SETLERİNİN TASARIMI YAPILIYOR
Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ), yabancı firma lisansı altında dizel tren dizisi üretimiyle elde ettiği bilgi birikiminin, milli elektrikli tren dizisi üretiminde kullanılması amaçlanıyor.
Milli elektrikli tren dizisi üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajının bu yıl sonuna kadar tamamlanması ve aracın raylara indirilmesi planlanıyor. Bu tren dizisinin test ve sertifikasyon sürecinin gelecek yıl sonuçlandırılarak, seri üretime geçilmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte milli elektrikli tren dizisinin geliştirilmesi ve yüksek hızlı tren setlerinin Ar-Ge çalışmalarında da kullanılabilmesi amacıyla saatte 225 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanması çalışmalarına başlandı.
Milli elektrikli lokomotifin tasarım çalışmaları da gelecek yıl tamamlanacak.
TÜBİTAK tarafından projenin Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve kritik bileşenlerin prototip düzeyinde geliştirmelerine geçilecek. 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanması, 2023 yılında da milli yüksek hızlı trenin prototipinin tamamlanması hedefleniyor.
SATIŞ VE MARKALAŞMADA YOL HARİTASI
Bu çalışmalara paralel olarak, üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacak. Raylı sistem aracı ve yedek parçaları üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri artırılarak, satış, pazarlama ve markalaşma stratejileri oluşturulacak. Yurt dışı pazar ve ihracat imkanları da geliştirilecek.
Raylı sistemler alanında lisansüstü eğitim verecek üniversiteler, ilgili bölgelerdeki üretim potansiyeli dikkate alınarak belirlenecek ve eğitim programları hazırlanacak. Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi devreye girecek.
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