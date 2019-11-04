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İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
İLK MİLLİ DENİZ SEYİR FÜZEMİZ ATMACA FIRLATILDI

Başkanı , Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz 'nın başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, ATMACA'nın ne zaman envanterde olacağını de duyurdu.

Başkanı , resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'nın fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, paylaşımında bir de videoya yer verdi.

NE ZAMAN ENVANTERDE OLACAK?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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