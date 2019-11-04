İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA'nın başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, ATMACA'nın ne zaman envanterde olacağını de duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ATMACA'nın fırlatıldığını açıkladı. Başkan Demir, paylaşımında bir de videoya yer verdi.
NE ZAMAN ENVANTERDE OLACAK?
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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