03 Kasım 2019, Pazar
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TÜVASAŞ'a, Milli Tren Projesi'nde çalışacak mühendis alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019
MİLLİ PROJE İÇİN ELEMAN ALIMI! İŞTE ŞARTLAR...

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), 'nde çalışacak 12 sözleşmeli mühendis alacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, 22 Kasım mesai bitimine kadar "www.tuvasas.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünün, Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilanına göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre üniversitelerin "makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji-malzeme, yazılım ve bilgisayar mühendisliği" bölümlerinden mezun olan 12 sözleşmeli mühendis alımı yapılacak.

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adaylardan, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda P3 puan türünden en az 70 puan almış, son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi veya tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları isteniyor.

Gerekli şartları taşıyan adaylar, 22 Kasım mesai bitimine kadar "www.tuvasas.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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