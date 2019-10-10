iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?

iPhone 11 fiyatı ne kadar? Teknoloji ürünlerini yakından takip eden kişilerde heyecan yaratan iPhone yeni modellerinin Türkiye satış fiyatı belirlendi. iPhone 11 Türkiye satış fiyatı şimdiden dudak uçuklatacağa benziyor. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinden birisini almak isteyenler için yeni telefonlar 18 Ekim’de satışa çıkacak. İşte, iPhone Türkiye satış fiyatları!

Apple'ın merakla beklenen yeni telefon modeli iPhone 11 Türkiye satış fiyatı açıklandı. iPhone 11 fiyatı teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone 11 fiyatı ne kadar? Yeni açıklanan listede; iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max modellerinin fiyatları duyuruldu. iPhone 11 ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu ve tarih verildi. iPhone 11 Pro'da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlük olacak.

Apple Park'ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle yeni iPhone modelleri görücüye çıkmıştı.b Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max'i izleyenlere tanıtmıştı.

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