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TEKNOFEST rekor kırdı! 5 günde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI YANITSIZ KALMADI

Bu yıl ikincisi düzenlenen , ve , 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. İlk dört günde 450 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'e bugün 570 bin kişi katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu , ve , beşinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

YAĞMUR ENGEL OLMADI

TEKNOFEST'i geçen sene 500 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl bu rakam cuma günkü yoğun yağmura rağmen festival bitmeden aşıldı.

BEŞİNCİ GÜNDE 570 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Başkan , TEKNOFEST'i beşinci gününde ailesiyle ziyaret etti. Erdoğan'a bazı bakanlar da eşlik etti.

Erdoğan'ın dünkü sosyal medya hesabından yaptığı daveti karşılıksız bırakmayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde alanı doldurdu. Festival dolayısıyla trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Hedef 1 milyon... |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TEKNOFEST'TE KONUŞTU: HEDEF 1 MİLYON... |VİDEO

Güneşli hafta sonunu TEKNOFEST'i gezerek değerlendiren her yaştan vatandaş, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.

İlk dört günde 450 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'e bugün 570 bin kişi katıldı.

Teknoloji ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan festival yarın da misafirlerini ağırlayacak. Festivalin kapanışının ardından ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi İSTANBUL’DA TEKNOFEST YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi? TEKNOFEST’E NASIL GİDİLİR? TEKNOFEST NEREDE, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

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