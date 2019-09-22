NUN Okulları TEKNOFEST'te 3. oldu

NUN Okulları, 8 kız öğrenciden oluşan Hydrotechrov Takımı'yla TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisi finallerinde üçüncü oldu.

NUN Okulları, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline İnsansız Su Altı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 kategorilerinde iki farklı ekiple katıldı. İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışan Hydrotechrov Takımı geçtiğimiz yılda finallerde yer almıştı.

9. sınıflardan sekiz kız öğrenciden oluşan ekip, 236 takımın arasından sıyrılmayı başararak üçüncü oldu. Finale kalan 19 lise takımının içinde tüm değerlendirme kategorilerinde yüksek puanlar alan NUN Okulları ekibi, yarışma sonuçları açıklandığında heyecanı ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

NUN teknoloji takımlarının danışmanı tasarım ve teknoloji öğretmeni Eftal İnan, "NUN teknoloji takımları olarak bu ikinci senemizde bir ödül almayı bekliyorduk. Bu sene insansız su altı sistemlerinde üçüncü olduk. Seneye hem daha fazla kategoride finallere katılacağımıza hem de daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanını arttırdı. Bu heyecanı kaybetmeden öğrencilerimizle daha derine, daha yükseğe, daha güzel bir geleceğe doğru yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise; "Öğrencilerimiz iki yıldır bu proje için emek harcıyorlar. Bu yılki finallerde mükâfatlarını almaları bizleri de çok mutlu etti. İki ayrı kategoride yarışan lise takımlarımızın haricinde bu sene TEKNOFEST İSTANBUL'a bireysel olarak katılan 5. sınıf öğrencimiz Ahmet Yiğit Başoğlu'nun aldığı en genç girişimci ödülü de göğsümüzü kabarttı. Soma maden faciasından etkilenerek tasarladığı madenci yaşam kıyafeti ile NUN Okulları öğrencilerinin duyarlılığını ortaya koydu. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerinin devam etmesi ve daha da artması için elimizden gelen bütün desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz." dedi.