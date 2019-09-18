Selçuk Bayraktar Akıncı'nın ne zaman uçacağını açıkladı
3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İHA’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu. Bayraktar ayrıca Akıncı Taarruzi İHA’nın çıktığında dünyanın en modern İHA'sı olacağını belirtti.
Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanında yapılan Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu.
Bayraktar Türkiye'nin gözünü çevirdiği Akıncı Taarruzi İHA'nın ilk uçuş tarihi için, "İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz" dedi.
"DÜNYANIN EN MODERN İHA'SI OLACAK"
TEKNOFEST İstanbul ve milli teknoloji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) stratejik görevler yapabilen bir insansız hava aracı sistemi olduğunu belirtti.
Bayraktar, bütün yazılım ve elektroniğini kendilerinin tasarladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akıncı'da birçok alt sistem var. Çok gelişmiş, milli savunma sanayimizin üreteceği yan sistemler bulunuyor. Bu uçağın bütün bu stratejik görevleri yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzesi, havadan havaya füze, ön tarafına takılacak gelişmiş radar sistemi var. Bu hava hedeflerini tespit edip vurabilme kabiliyetini kazandırıyor. Bir yandan savaş uçaklarının yükünü azaltırken, bir yandan da savaş uçaklarının yapamadığı görevlerde kullanılacak. Çünkü bu insansız bir hava aracı olduğundan tehlikeli bölgelere çok daha kolay yanaşabiliyor. Uzaktan hava savunma radarlarını tespit edip yüzlerce kilometre öteden onları karartıp seyir füzesiyle vurabilme kabiliyetine sahip olacak. Şu an çıktığında dünyanın bu sınıftaki en modern İHA'sı olacak."
Teknolojinin hızla geliştiğini, bunun bir yarış olduğunu, sürekli yenileme ve güncelleme gerektiğini aktaran Bayraktar, "Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye de bunlardan biri olacak. Türkiye iddiasını insansız hava araçlarında bayağı bir yukarı taşımış olacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı
- Rus uçağı İstanbul'da! MC-21'den ilk...
- Apple ve Avrupa Birliği arasında hukuki mücadele başladı
- Oruç Reis demir aldı
- İsmini Başkan Erdoğan açıklayacak!
- TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak
- WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu
- Şarj kablonuz böyle oluyorsa...
- Dünyanın ilk kişisel bilgisayarını kesip biçtiler!
- Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…