Selçuk Bayraktar Akıncı'nın ne zaman uçacağını açıkladı

3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İHA’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu. Bayraktar ayrıca Akıncı Taarruzi İHA’nın çıktığında dünyanın en modern İHA'sı olacağını belirtti.

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanında yapılan Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu.

Bayraktar Türkiye'nin gözünü çevirdiği Akıncı Taarruzi İHA'nın ilk uçuş tarihi için, "İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"DÜNYANIN EN MODERN İHA'SI OLACAK"

TEKNOFEST İstanbul ve milli teknoloji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) stratejik görevler yapabilen bir insansız hava aracı sistemi olduğunu belirtti.

Bayraktar, bütün yazılım ve elektroniğini kendilerinin tasarladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıncı'da birçok alt sistem var. Çok gelişmiş, milli savunma sanayimizin üreteceği yan sistemler bulunuyor. Bu uçağın bütün bu stratejik görevleri yapabilmesini sağlıyor. Örneğin, milli akıllı mühimmatlar, seyir füzesi, havadan havaya füze, ön tarafına takılacak gelişmiş radar sistemi var. Bu hava hedeflerini tespit edip vurabilme kabiliyetini kazandırıyor. Bir yandan savaş uçaklarının yükünü azaltırken, bir yandan da savaş uçaklarının yapamadığı görevlerde kullanılacak. Çünkü bu insansız bir hava aracı olduğundan tehlikeli bölgelere çok daha kolay yanaşabiliyor. Uzaktan hava savunma radarlarını tespit edip yüzlerce kilometre öteden onları karartıp seyir füzesiyle vurabilme kabiliyetine sahip olacak. Şu an çıktığında dünyanın bu sınıftaki en modern İHA'sı olacak."

Teknolojinin hızla geliştiğini, bunun bir yarış olduğunu, sürekli yenileme ve güncelleme gerektiğini aktaran Bayraktar, "Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye de bunlardan biri olacak. Türkiye iddiasını insansız hava araçlarında bayağı bir yukarı taşımış olacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.