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Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor!

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Osmanlı döneminden kalan çini sobalar restore edilerek gün yüzüne çıkıyor!

Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer restore edilerek yeniden hayat buluyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bodrum katında bulunan Çini Soba Atölyesi’nde yaklaşık 60 çinili soba, restore edildi.

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