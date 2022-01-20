20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu! İşte fikstür

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu! İşte fikstür

TARİH
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu programı belli oldu! İşte fikstür

Son dakika haberi...TFF'den yapılan açıklamayla fikstür de belli oldu. Buna göre son 16 turunda perde 8 Şubat Salı günü 14.30'da Kasımpaşa Gaziantep FK ile açılırken, 10 Şubat Salı günü 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe maçı ile kapanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA