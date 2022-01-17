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Aksaray'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Aksaray’da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yaparak define arayan şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 8 şüpheli kazı alanında suçüstü yakalandı.

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