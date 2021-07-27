3 bin 700 yıllık tarihi eserdeki gülücük emojisine yoğun ilgi

''O dönemlerde ve o gün ki şartlarda bu emoji bize, bugün gülümseme emojisiyle ilgili 3 bin 700 yıl önce de insanların günlük yaşantısında buna benzer bir şeylerin kullandığını ifade etti.

Özellikle bu eseri sergilemeye başladığımız günden beri Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistleri gülümseme emojili ve diğer bütün eserlerimizi ziyarete bekliyoruz."