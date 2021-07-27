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3 bin 700 yıllık tarihi eserdeki gülücük emojisine yoğun ilgi

TARİH
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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3 bin 700 yıllık tarihi eserdeki gülücük emojisine yoğun ilgi

Gaziantep'in Suriye sınırında yer alan Karkamış ilçesindeki antik kentte 4 sene önce yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve üzerinde gülümseme ifadesi olan su matarası "dünyanın ilk gülücük emojisi" olarak tarihe kaydedildi. Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki matara ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep'in Suriye'ye sınırında bulunan Karkamış Antik Kenti'ndeki kazıda 4 sene önce bulunan ve üzerinde 'gülücük' şekli olan, 3 bin 700 senelik su matarası, yapılan faaliyetlerin akabinde 1 ay önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Dünyanın ilk 'gülücük' emojisinin üzerinde olmasıyla ilgi toplayan matara, çok fazla ilgi görüyor.

''3 BİN 700 YILLIK''

Eserin, 2017 yılında Karkamış'ta yapılan çalışmalar sırasında bulunduğunu ve sosyal medyada çok ilgi gördüğünü söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Bu eserimiz 3 bin 700 yıllık tek kulplu gülümseme emojili su matarasıdır. Bu eser 2017 yılında Karkamış Antik Kenti kazılarında çıktı.

''Restorasyonu yapıldıktan sonra biz bu eseri vitrin içerisinde müzemizde sergilemeye başladık. Eserimiz milattan önce 1700'lü dönemlerin Orta Tunç Çağı'na, yaklaşık 3 bin 700 yıl önceye aittir. ''

Gülümseme emojili mataramıza sosyal medyadan tanıtmamızın ardından oldukça fazla olumlu tepki geldi. Biz bu eseri sosyal medyada paylaştığımız zaman insanlar şaşkınlıkla ve mutluluk verici bir eser olarak gördü ve ziyaret etmeye başladı" dedi.

1 AYDA 10 BİN ZİYARETÇİ

1 ay önce sergilemeye başladıkları eseri yerli ve yabancı turistlerden oluşan 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Müze Müdürü Çomak, şunları söyledi: "Bu 10 binin içinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü dediğimiz bir ziyaretçi kitlemiz de var. Bu rakamlara yerli ve yabancı turistler dahildir. Bir ay önce sergilemeye başladığımız gülümseme emojili matara müzeye renk kattı. Günümüzde 7'den 70'e günlük yaşantımızın içinde sosyal mecra ve ortamlarda emojileri kullanıyoruz. ''

''O dönemlerde ve o gün ki şartlarda bu emoji bize, bugün gülümseme emojisiyle ilgili 3 bin 700 yıl önce de insanların günlük yaşantısında buna benzer bir şeylerin kullandığını ifade etti.

Özellikle bu eseri sergilemeye başladığımız günden beri Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistleri gülümseme emojili ve diğer bütün eserlerimizi ziyarete bekliyoruz."

''BİZİM TOPRAKLARDAN ÇIKMIŞ OLMASI ÇOK AYRI BİR DUYGU''

GAP turuna çıktığını ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki ilk 'gülücük' emojili matarayı görmekten çok mutlu olduğunu belirten Ömür Çelik ise "Ailemizle bölge turuna çıktık. Bu emojiyi görmemiz çok enteresan ve güzel oldu.

Bu emojinin çok eski çağlarda kullanılması ve bizim topraklardan çıkmış olması çok ayrı güzel bir duygu.

Bu gibi eser ile daha önce hiç karılaşmamıştım. Sosyal medyada fark ettim ve burada canlı olarak görmek çok mutlu etti" dedi.

3 bin 700 yıllık tarihi eserde 3 BİN 700 YILLIK TARİHİ ESERDE

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