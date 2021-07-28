İstanbul'da 3 bin 248 adet tarihi eseri satmak isterken yakalandı
Kapalıçarşı'da 3 bin 248 adet tarihi eseri satmak isteyen kişi suç üstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'da Geç Neolitik, Helenistik Dönem, Roma İmparatorluğu-Bizans, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait olabileceği değerlendirilen tarihi eserleri satmak isteyen kişiyi dün suçüstü yakaladı.
Şüphelinin yanında getirdiği valizde yapılan aramalarda, bin 146 bronz, 2 altın olmak üzere toplam bin 148 sikke, 60 çeşitli form ve ebatlarda yüzük, 20 çeşitli form ve ebatlarda büyüklü küçüklü haç biçimli obje, 310 çeşitli form, biçim ve ebatlardan oluşan muhtelif objeler, 490 çeşitli form ve ebatlarda polikrom (çok renkli) birbirinden farklı bir araya getirilmiş kombin edilmiş 4 farklı ip üzerinde yer alan boncuk dizisi (Roma İmparatorluk, Geç Roma / Erken Bizans Dönemi),
bin 220 farklı renk, biçim, boyut ve malzemelerden büyüklü küçüklü işlenmiş olmak üzere boncuk benzeri tipi obje olmak üzere toplam bin 148 sikke ve 2 bin 100 objeden oluşan 3 bin 248 tarihi eser ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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