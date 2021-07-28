İstanbul'da 3 bin 248 adet tarihi eseri satmak isterken yakalandı

Şüphelinin yanında getirdiği valizde yapılan aramalarda, bin 146 bronz, 2 altın olmak üzere toplam bin 148 sikke, 60 çeşitli form ve ebatlarda yüzük, 20 çeşitli form ve ebatlarda büyüklü küçüklü haç biçimli obje, 310 çeşitli form, biçim ve ebatlardan oluşan muhtelif objeler, 490 çeşitli form ve ebatlarda polikrom (çok renkli) birbirinden farklı bir araya getirilmiş kombin edilmiş 4 farklı ip üzerinde yer alan boncuk dizisi (Roma İmparatorluk, Geç Roma / Erken Bizans Dönemi),