Sivas'taki 2 bin yıllık köprü motifleriyle dikkat çekiyor

Roma döneminde yapıldığı için tahminimce Hristiyanlar döneminde papa, papaz o tarzda bir motif olduğunu düşünüyoruz. Şantiye başlamadan önce incelendi ama onlarda bir şey anlamadı. Biz incelenmesini istiyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Dini bir şeydir ya da tarihi bir şeydir saygısızlık etmek istemeyiz, turistler gelir yanlış bir şey yapar ondan dolayı incelenmesi gerekiyor" dedi.