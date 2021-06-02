Bursa'da bulunan 1600 yıllık bazilika yeniden sulara gömüldü

YENİDEN SULARA GÖMÜLDÜ

Bursa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar gölde su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu. Bazilika ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için yapılacak kıyı çalışmalarının Eylül-Ekim aylarına kadar bitireceklerini söyledi.