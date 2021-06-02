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Bursa'da bulunan 1600 yıllık bazilika yeniden sulara gömüldü

'nın ilçesinde sağanak yağış sebebiyle 'nün suları yükseldi. Kuraklık sebebiyle ortaya çıkan tarihî bazilika yeniden suların altına kaldı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Bursa'da bulunan 1600 yıllık bazilika yeniden sulara gömüldü

Kıyıdan 20 metre açıkta ve 2 metre derinlikte bulunan 1600 yıllık bazilika, 7 yıl önce gölü havadan fotoğraflayan Bursalı fotoğrafçı sayesinde ortaya çıkmıştı. Bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı, 'nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildi.

Geçen yıl kuraklık sebebiyle suları çekilen Gölü'ndeki bazilika iyice ortaya çıkınca, İznik Müze Müdürlüğünce çalışmalar hız kazanmıştı. Bu süreçte yönetmen , 'nde su altındaki bazilikayla alakalı, "" isimli belgesel filminin 'daki ön çekimlerini tamamladı. Belgeselde göl altındaki yapıların ne zaman ve ne tür bir tabiat felâketiyle battığı araştırılıp ön plana çıkarıldı.

YENİDEN SULARA GÖMÜLDÜ

Bursa'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar gölde su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu. Bazilika ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkanı , bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için yapılacak kıyı çalışmalarının Eylül-Ekim aylarına kadar bitireceklerini söyledi.

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