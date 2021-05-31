İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki tarihi köşk definecilerin istilasına uğradı

Şu an için ise mülkiyeti ile alakalı bazı problemler yaşanmaya devam ediyor. Aslında hepimize ait olan bu miras, bazı farklı niyetli kişiler tarafından tarafından talan edilmiş vaziyette. Bu gibi önem arz eden yapıların özellikle koruma altında olması gerekiyor. Köşkün son hali ise gerçekten düşündürücü ve üzücü.