Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu gün yüzüne çıkartılacak

Yıldız, kazı yaptıkları alanda farklı verilerin ortaya çıkarılmaya başlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kazı yaptığımız höyüğün batı tarafından çok enteresan veriler gelmeye devam ediyor. Dönemin sokak dokusu ve yol yapısı ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar bittikten sonra Fetih Kapısı da açılmış olacak. Fetih Kapısı'ndan giren ziyaretçilerimiz hem İçkale hem de müze kompleks alanını ziyaret edebilecek. Müze alanını ziyaret etmek istemeyenler ise İçkale güzergahını kullanıp Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesini, oradan da Küpeli kapıdan Fatihpaşa Mahallesinin bulunduğu alana geçecekler. Sur için yeni bir kültür rotası belirlenmiş olacak."