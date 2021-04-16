Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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