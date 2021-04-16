16 Nisan 2021, Cuma
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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

’da tarihi eser kaçakçıları, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen tarihi eserlerin Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

TARİH
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamada, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ilçesinde ikamet eden şahsın elinde bulundurduğu çeşitli eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Şüpheli, Bağlar-Karamusa Küme evlerinde tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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