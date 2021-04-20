Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap

1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergâhı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahatinin de bu çerçevede hayata geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hava seyahatinin Osmanlı İmparatorluğu ve halkı açısından başka anlamlar da taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Balkan Harbi'nin kötü anılarının zihinlerde taze olduğu bu dönemde, Türk havacılığının gösterdiği gelişmenin halkın özgüveni ve morali açısından da büyük önem arz ettiğini bildirdi.