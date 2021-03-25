İstanbul'da tarihi Katip Sinan Camii'nin kubbesindeki tabut görüntülendi

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAYA RASTLAMADIK"

59 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden Muzaffer Özbey, "Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Orada yatan mübarek kişi caminin imamı olduğunu biliyorum. Dediklerine göre camiyi kendi maaşıyla yaptırmış, vefat ettiği zaman hazireye defin ediyorlar. Fakat sabah geliyorlar ki tabut caminin kubbesinde duruyor. Ona dokunmadan bırakıyorlar öyle. İstanbul'da çok yer gezdim böyle bir şey görmedim" diye konuştu.