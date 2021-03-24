24 Mart 2021, Çarşamba
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Toprağın altına gömülü tarihi eserler ele geçirildi

'de, dönemine ait milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen döşeme mozaik ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan mimari obje ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Toprağın altına gömülü tarihi eserler ele geçirildi

(KOM) Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda İ.B. isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan arama neticesinde toprağın yaklaşık 2 metre altında dönemine ait olan milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen beyaz, kırmızı, sarı ve siyah teseralarla yapılmış, en dışta sarmaşık taşlardan oluşan bordür, bordürden sonra zincir motifleri bulunan düzlemenin bulunduğu döşeme mozaik ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan mimari obje ele geçirildi.

Ele geçirilen mozaik ve tarihi eser niteliği taşıyan mimari objeler, görevlilerine teslim edildi. İ.B. isimli şahıs gerekli işlemler için KOM grup amirliğine intikal ettirildi.

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