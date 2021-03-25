Ukraynalı anne ve kızı Likya Yolu'nda yürüyor

'TOPLAM 450 KİLOMETRE YOL YÜRÜMÜŞ OLACAĞIZ'

Günde 15- 25 kilometre arası yol yürüdüklerini aktaran Olga Bodzyh, "Son üç gündür hava koşulları bizi biraz zorladı. Geceleri çadırda geçiriyoruz. Geçen yıl erkek arkadaşımla yaptığım yürüyüşte hiçbir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da şu ana kadar her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye çok güzel bir ülke. Likya Yolu dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Bu mevsim yürüyüş için çok ideal. Toplam 450 kilometre yol yürümüş olacağız. 16 Nisan günü Antalya'da yürüyüşümüzü tamamlayarak, aynı gün Ukrayna'ya döneceğiz. Ama yine arkadaşlarımızla, dostlarımızla Likya Yolu'nda yürümeye geleceğiz" diye konuştu.