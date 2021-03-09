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Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu

’nın ilçesinde genç bir kadın, zeytin ağacının dibinde 1500 yıllık para buldu. Üzerinde kabartmalı ve çiçek figürleri bulunan paranın dönemine ait olduğu öğrenildi.

TARİH
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu

Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, yerde bir cisim fark etti. Paranın eski bir döneme ait olduğunu anlayan genç kadın, müze ile irtibata geçti.

Üzerinde kabartmalı Hazreti İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.

Melike Sivri, parayı müzeye teslim ederken, para incelemeye alındı.



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