Adıyaman’da ava giden vatandaş kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise Gastropod aleminden olan olan bu fosilin yumuşakça grubundan olduğunu belirterek, "Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

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