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Adıyaman’da ava giden vatandaş kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu

ilçesinde ava giden bir vatandaş dinlenmek için oturduğu bir kaya parçasında 70 milyon yıllık bir fosil buldu. Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Adıyaman’da ava giden vatandaş kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu

ilçesine bağlı Şahkolu köyü sınırlarında 70 milyon yıllık bir fosil bulundu. Avcılık yaptığı esnada dinlenmek için oturduğu kaya parçasının yüzeyindeki farklı şekildeki kabartmayı fark eden isimli vatandaş durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Mehmet İz'in ihbarı üzerine Müdürü , Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.

Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan ve Mehmet İz, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulundu.

Fosili fark eden Avcı Mehmet İz, ava giderken oturduğu kaya parçasındaki fosilin dikkatini çektiğini ve yetkililere bilgi verdiğini söyledi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise Gastropod aleminden olan olan bu fosilin grubundan olduğunu belirterek, "Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

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