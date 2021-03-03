Bizans İmparatorluğu’na ait mezar heyecanlandırdı! Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı

Arkeologlar nezdinde devam eden kazı çalışması sonrasında bölgede mezarlığın üst katmaları çıkartılınca, mezar içerisinde kemikler ortaya çıktı. Bin 500 yıllık tarihi değeri olduğu tahmin edilen mezarın içindeki kemiklerin yatış pozisyonundan Bizans İmparatorluğu'na ait olduğu düşünülüyor.