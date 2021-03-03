03 Mart 2021, Çarşamba
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Bizans İmparatorluğu’na ait mezar heyecanlandırdı! Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı

’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında yapılan alt yapı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar bulunmuş, çalışmalar durdurulmuştu. Arkeologlar tarafından yapılan incelemede bölgede bin 500 yıllık ’na ait mezar bulundu. Bulunan mezar sonrasında çalışmalar durduruldu.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Bizans İmparatorluğu’na ait mezar heyecanlandırdı! Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı

tarafından 'de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında alt yapı çalışmaları devam ederken, 'nde tarihi kalıntılar tespit edildi.

Tespit sonrasında ve Düzce tarafından kazı çalışması durduruldu.

Düzce Müze Müdürlüğünden bölgede arkeologlar nezdinde tarihi kalıntılarda incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ortaya mezarlık çıktı.

Arkeologlar nezdinde devam eden kazı çalışması sonrasında bölgede mezarlığın üst katmaları çıkartılınca, mezar içerisinde kemikler ortaya çıktı. Bin 500 yıllık tarihi değeri olduğu tahmin edilen mezarın içindeki kemiklerin yatış pozisyonundan 'na ait olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar tarafından bölgede mezar üzerinde incelemeler titizlikle yapılırken, alt yapı çalışmaları da tamamen durduruldu. Ekipler su hattı için yeni çalışmalara başlarken, Bizans İmparatorluğu'na ait mezar çevredeki vatandaşları da heyecanlandırdı.

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde görev alan arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde bölgede birden fazla Bizans İmparatorluğu'na ait mezar olabileceği düşünülüyor.

Çıkan mezarda yapılacak incelemenin ardından bölgede tarafından yeni kazı çalışmaları yapılması bekleniyor.

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