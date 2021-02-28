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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Benzeri olmayan olağanüstü keşif: Tam iki bin yıllık! Hiç bozulmamış... Benzeri olmayan olağanüstü keşif: Tam iki bin yıllık! Hiç bozulmamış...
İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını 'benzeri olmayan olağanüstü bir keşif' olarak nitelendirdi.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 16:33
Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti.
Bakanlık keşfi, 'İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.
BİR İLK
Demir, bronz ve kalaydan yapılmış neredeyse mükemmel şekilde korunmuş dört tekerlekli araba, antik Pompei duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu.
Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.