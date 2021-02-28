Benzeri olmayan olağanüstü keşif: Tam iki bin yıllık! Hiç bozulmamış...

İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını 'benzeri olmayan olağanüstü bir keşif' olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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