Trabzonspor'un yıldızı Salah, CSKA Sofya'nın takım otobüsüne bindi
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Salah, maçın ardından otobüsleri karıştırdı. Yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne binen Mısırlı futbolcunun o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Salah, karşılaşmanın ardından yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi.
YANLIŞLIKLA RAKİP TAKIMIN OTOBÜSÜNE BİNDİ
Stattan ayrılmak üzere rakip takımın otobüsüne binen Mısırlı futbolcu, içeri adımını atar atmaz yanlış otobüste olduğunu fark ederek hemen indi.
Salah'ın o anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
🚌 Muhammed Salah, CSKA Sofya maçının ardından stattan ayrılırken yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne biniyor. https://t.co/bl9b5RluH2— AA SPOR (@aa_spor) November 28, 2026
FIRTINA'YI TAŞIYOR
CSKA Sofya karşısında Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Salah, bordo-mavili formayla çıktığı 18 resmi karşılaşmada 12 gole ulaştı.