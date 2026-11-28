Trabzonspor'un yıldızı Salah, CSKA Sofya'nın takım otobüsüne bindi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Salah, maçın ardından otobüsleri karıştırdı. Yanlışlıkla rakip takımın otobüsüne binen Mısırlı futbolcunun o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.