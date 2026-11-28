Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme gelen yeni stadyum projesine ilişkin açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, yetkili merciler tarafından herhangi bir teklif iletilmediğini belirterek kongre yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, projenin somut bir teklife dönüşmesi halinde nihai kararın kongreye ait olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Maltepe'de yapılması gündeme gelen yeni stadyum projesine ilişkin kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İşte sosyal medya hesabından yapılan açıklama...

"Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır. İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur. Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır."

"Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"