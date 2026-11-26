Trabzonspor Avrupa'da CSKA Sofya karşısında son anda kazandı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaştı. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadelede Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya karşısında 2-1 kazandı ve 4. hafta sonunda puanını 9'a yükseltti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya geldi. İlk 8 hedefini sürdüren bordo-mavililer, Sofya deplasmanında 3 puan için mücadele etti. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlandı.
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çaldı. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yaptı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 9'a çıkardı.
İLK YARIDAN NOTLAR
24. dakikada Saviolo'nun ceza sahasına gönderdiği pasta kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun vuruşunda Lapoukhov, gole izin vermedi.
32. dakikada Stefano Sensi'nin sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Onana, topu uzaklaştırmak istedi. Onana'nın müdahalesinde top önce Cenk Özkaçar'a, ardından Cabral'a çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofia, temsilcimiz Trabzonspor karşısında öne geçti. https://t.co/GmKzvkXEBA— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
GOL GOL GOL!
68. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle birlikte temsilcimiz Trabzonspor 1-1'lik eşitliği yakaladı.
⚽🎯 Muhammed Salahh! Fırsatı buldu, golünü attı! Temsilcimiz Trabzonspor, Sofya'da beraberliği yakaladı! https://t.co/NN9yQDPLug
— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
SON DAKİKADA GÜLDÜK!
90+3. dakikada Saviolo'nun golüyle Trabzonspor maçta 2-1 öne geçti.
FIRTINA'DA EKSİK ÇOK
Trabzonspor'da oynama izni bulunan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli ile dinlendirilen Stefan Savic ve Ernest Muçi, yer almadı.
Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Umut Nayır, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu ve Okay Yokuşlu'dan da bordo-mavililer yararlanamadı.
Eksik oyuncuların çokluğunda Karadeniz ekibi, sahaya yedek kulübesinde iki kaleci olmak üzere toplam 19 oyuncuyla çıktı.
Bordo-mavililerde 19 Yaş Altı takımından Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu ve Kuzey Akçay, kadroya dahil edildi.
TÜRK TARAFTARLAR CEZALI
Açılışı geçen ay yapılan Bulgarska Armiya Stadı'nda ilk Avrupa karşılaşması oynandı.
Trabzonspor taraftarları, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza nedeniyle CSKA Sofya maçında tribünde yer alamadı.
18 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli tribünlerin tamamını Bulgar taraftarlar doldurdu.
İKİ ALMAN KARŞI KARŞIYA
Karşılaşma aynı zamanda dost olan CSKA Sofya'nın teknik direktörü Markus Gisdol ile Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis'i karşı karşıya getirdi.