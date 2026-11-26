Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 9'a çıkardı.

Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çaldı. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yaptı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya geldi. İlk 8 hedefini sürdüren bordo-mavililer, Sofya deplasmanında 3 puan için mücadele etti. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlandı.

Lopes Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofia, temsilcimiz Trabzonspor karşısında öne geçti. https://t.co/GmKzvkXEBA

24. dakikada Saviolo'nun ceza sahasına gönderdiği pasta kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun vuruşunda Lapoukhov, gole izin vermedi. 32. dakikada Stefano Sensi'nin sol kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Onana, topu uzaklaştırmak istedi. Onana'nın müdahalesinde top önce Cenk Özkaçar'a, ardından Cabral'a çarparak ağlarla buluştu. 1-0

FIRTINA'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da oynama izni bulunan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli ile dinlendirilen Stefan Savic ve Ernest Muçi, yer almadı.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Umut Nayır, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu ve Okay Yokuşlu'dan da bordo-mavililer yararlanamadı.

Eksik oyuncuların çokluğunda Karadeniz ekibi, sahaya yedek kulübesinde iki kaleci olmak üzere toplam 19 oyuncuyla çıktı.

Bordo-mavililerde 19 Yaş Altı takımından Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu ve Kuzey Akçay, kadroya dahil edildi.