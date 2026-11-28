Fenerbahçe'den Wiktor Nowak hamlesi! İşte istenen bonservis bedeli
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Çekya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu Wiktor Nowak'ı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünden takip ettiği öne sürüldü. Avrupa'dan da talipleri bulunan genç futbolcu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Wiktor Nowak'ı radarına aldı.
FENERBAHÇE'YE AVRUPA'DAN DİŞLİ RAKİPLER
Çekya merkezli Isport'un haberine göre Fenerbahçeli gözlemciler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Slavia Prag-Villarreal karşılaşmasını tribünden takip ederek Nowak'ı mercek altına aldı. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindřich Trpišovský, maçın ardından "Bugün burada beş kulüp tek bir oyuncuyu izlemeye gelmişti" ifadelerini kullandı.
Polonyalı futbolcuyla Borussia Dortmund ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülürken Meczyki, Brentford'un oyuncu hakkında bilgi toplamaya başladığını duyurdu.
2,5 MİLYONA ALDI, 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Temmuz ayında Gornik Zabrze'den 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Nowak için Slavia Prag'ın en az 20 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi. Çekya temsilcisinin daha önce Antonin Kinsky ve El Hadji Malick Diouf'u yüksek bedellerle İngiltere'ye göndermesi de bu beklentide etkili oldu.
KADIKÖY'DE 90 DAKİKA OYNAMIŞTI
Ekim ayında Kadıköy'de 2-2 sona eren Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında 90 dakika görev yapan Nowak, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Hücum ve savunmada görev yapabilen genç orta saha oyuncusu, Polonya Milli Takımı formasıyla da 6 karşılaşmada toplam 467 dakika süre aldı.