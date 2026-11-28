Çekya merkezli Isport'un haberine göre Fenerbahçeli gözlemciler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Slavia Prag-Villarreal karşılaşmasını tribünden takip ederek Nowak'ı mercek altına aldı. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindřich Trpišovský, maçın ardından "Bugün burada beş kulüp tek bir oyuncuyu izlemeye gelmişti" ifadelerini kullandı.

Wiktor Nowak (A Haber Foto Arşiv)

2,5 MİLYONA ALDI, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Temmuz ayında Gornik Zabrze'den 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Nowak için Slavia Prag'ın en az 20 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi. Çekya temsilcisinin daha önce Antonin Kinsky ve El Hadji Malick Diouf'u yüksek bedellerle İngiltere'ye göndermesi de bu beklentide etkili oldu.