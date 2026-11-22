Trabzonspor'a Eyüpspor galibiyeti için tek gol yetti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sahasındaki son 5 lig maçını kazanan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında 1-0 galip gelerek 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez sezona üst üste 6 iç saha galibiyetiyle başladı. Bu sonuçla bordo-mavililer, Galatasaray'ın arkasında liderlik yarışında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor saat 19.00'da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Bordo-mavililer, 3 puan alarak Galatasaray'ın ardında liderlik yarışını sürdürmeyi hedefledi.
Mücadelede Trabzonspor, seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve liderlik takibini sürdürdü.
İLK YARIDAN NOTLAR
5. dakikada Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0
10. dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda, kaleci Emre Bilgin topu son anda uzaklaştırdı.
17. dakikada Fabinho'nun topuk pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Muçi'nin şutunda, kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu, topu kafayla kaleye gönderdi. Önce kaleci ardından savunma topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Emre topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
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