Trabzonspor'a Eyüpspor galibiyeti için tek gol yetti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sahasındaki son 5 lig maçını kazanan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında 1-0 galip gelerek 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez sezona üst üste 6 iç saha galibiyetiyle başladı. Bu sonuçla bordo-mavililer, Galatasaray'ın arkasında liderlik yarışında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti.