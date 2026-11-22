Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetti.

Trabzonspor-Anadolu Efes maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya Saric ve Loyd'un dış atışları, Jones'un ise pota altından bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes'e Trabzonspor, Boston'un üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle karşılık verdi. Konuk ekip, ilk 5 dakikayı 13-11 önde geçti.

Papagiannis'in basketleriyle üstünlüğünü artıran Anadolu Efes, 8. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 11-21.

Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha istekli başlayan Trabzonspor, Yeboah ve Hamm'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Anadolu Efes, Loyd'un kaydettiği basketlerle rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi.

Kenardan oyuna dahil olan Yusta'nın da skor katkısı sağladığı konuk ekip, ilk yarıyı 41-34 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Strazel'in başarılı performansıyla 23. dakikada farkı yeniden 10 sayıya yükseltti: 36-46.

Üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, üçüncü periyodu da 63-52 önde bitirdi.

Son periyoda daha istekli başlayan Trabzonspor, özellikle Boston ve Keene'in etkili oyunuyla farkı eritmeye başladı. Ev sahibi ekip, 36. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 64-65.

Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Anadolu Efes, Loyd'un dış atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 77-70 galip ayrıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de mücadeleyi tribünden takip etti.