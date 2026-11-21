Yaya Fofana (A Haber Foto Arşiv)

REIMS'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fransız temsilcisi Reims'in, Yaya Fofana'nın transferinden yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Kulübün, geçtiğimiz yaz 25 milyon euro karşılığında Paris FC'ye transfer olan Patrick Zabi'nin bonservis bedeline yakın bir rakam talep ettiği belirtildi.

Öte yandan yeniden Ligue 1'e yükselmeyi hedefleyen Reims yönetiminin, ara transfer döneminde genç futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.