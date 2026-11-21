Galatasaray ve Trabzonspor Yaya Fofana'nın peşinde!
Ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'un, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te forma giyen Yaya Fofana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ara transfer dönemi öncesinde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor'un, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te forma giyen Yaya Fofana ile ilgilendiği iddia edildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdiği belirtildi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR YAYA FOFANA'NIN PEŞİNDE
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Reims forması giyen Yaya Fofana'nın durumunu yakından takip ediyor.
İki Süper Lig ekibinin de transfer gündeminde bulunan genç futbolcuya yönelik ilginin giderek arttığı ifade edildi.
12 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Futbol kariyerine Mali'de başlayan Yaya Fofana, Fransa'da ilk olarak Lens forması giydi.
2023 yılında Reims kadrosuna katılan genç oyuncu, bir yıl sonra A takıma yükseldi.
Bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Fofana, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.
22 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu performans, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde öne çıkmasını sağladı.