Siyah-beyazlı ekipte, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcu kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Konya deplasmanında forma giyemedi. Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Rayyan ve Chidozie Awaziem kadroda yer almadı.

PUAN DURUMUNDA NEREDELER?

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

İlhan Palut yönetiminde Konyaspor ise 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor ve Beşiktaş, lig tarihinde 51'inci kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bugüne kadar 30 kez galip gelirken, 14 maçta beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor ise 7 maçtan galip ayrıldı.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: