Beşiktaş deplasmanda Konyaspor’a karşı 4 golle 3 puanı aldı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti. Mücadelede Beşiktaş, Konyaspor karşısında 4-2 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başladı. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yaptı.
Karşılaşmada konuk ekip Beşiktaş, yıldız oyuncuları Vlahovic ve Trossard'ın ön plana çıktığı maçta Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Ndidi'nin pasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Vlahovic'in şutunda, top ağlara gitti: 0-1
18. dakikada Dompe'nin ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta, top az farka üstten dışarıya gitti.
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
34. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Ndidi'nin aşırtma pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
42. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün orta alandan pasında sağ kanattan topla hareketlenen Dompe'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla hareketlenen Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
79. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Sol kanattan topla hareketlenen Poku'nun pasında topla buluşan Trossard'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3
85. dakikada defanstan dönen topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Nübel'de kaldı.
90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Murillo'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cerny'nin yerden düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.