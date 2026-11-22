CANLI Trabzonspor 41 yıllık hasretin peşinde! Eyüpspor maçında hedef 3 puan
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Sahasındaki son 5 lig maçını kazanan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında galip gelerek 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez sezona üst üste 6 iç saha galibiyetiyle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor saat 19.00'da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılılar ise ligde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE MAÇTA İLK 11'LER
Eyüpspor: Emre, Mete, Anıl, Jules, Yiğit, Costa, Hamza, Andre, Taşkın, Sadia, Abdullahi.
İLK YARIDAN NOTLAR
5. dakikada Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0
10. dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda, kaleci Emre Bilgin topu son anda uzaklaştırdı.
17. dakikada Fabinho'nun topuk pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Muçi'nin şutunda, kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu, topu kafayla kaleye gönderdi. Önce kaleci ardından savunma topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Emre topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.