EYÜPSPOR 11 MAÇIN 10'UNU KAYBETTİ

Bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçının 10'unu kaybeden Eyüpspor, bu süreçte sadece 3 gol atabildi. Kalesinde ise 30 gol gören eflatun-sarılılar, ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.