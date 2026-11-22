Galatasaray'da iç transfer harekatı! Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs kararı
Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmalarını istediği iki futbolcuyla ocak ayında yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, mevcut oyuncuların sözleşme durumlarını da gündemine aldı.
OKAN BURUK'TAN İKİ FUTBOLCU HAKKINDA KARAR
A Spor'un haberine göre Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olduğu iki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, her iki futbolcuyla da ocak ayında sözleşme yenilemek için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Abdülkerim ve Jakobs'un da kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi.
ABDÜLKERİM'İN VE JAKOBS'UN KARNESİ
Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 karşılaşmada görev aldı.
Toplam 971 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli stoper, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Abdülkerim, Galatasaray kariyerinde 6 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sol bekte görev yapan Ismail Jakobs ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı.
Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
GALATASARAY İKİ FUTBOLCU İÇİN 10,8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 1 Temmuz 2022'de Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Milli futbolcunun transfer dönemindeki piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyordu.
Sarı-kırmızılı ekip, Ismail Jakobs'u ise 1 Temmuz 2025'te Fransız temsilcisi Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Senegalli sol bekin o dönemdeki piyasa değeri 7 milyon euroydu.
Galatasaray, iki savunma oyuncusunun bonservisi için toplam 10,8 milyon euro ödedi.