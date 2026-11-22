Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, her iki futbolcuyla da ocak ayında sözleşme yenilemek için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Abdülkerim ve Jakobs'un da kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olduğu iki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Sol bekte görev yapan Ismail Jakobs ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı.

Abdülkerim Bardakcı (A Haber Foto Arşiv)

GALATASARAY İKİ FUTBOLCU İÇİN 10,8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 1 Temmuz 2022'de Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Milli futbolcunun transfer dönemindeki piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyordu.

Sarı-kırmızılı ekip, Ismail Jakobs'u ise 1 Temmuz 2025'te Fransız temsilcisi Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Senegalli sol bekin o dönemdeki piyasa değeri 7 milyon euroydu.

Galatasaray, iki savunma oyuncusunun bonservisi için toplam 10,8 milyon euro ödedi.