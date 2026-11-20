Trabzonspor'da milli kaleci sürprizi! İmzaya çok yakın
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferinde sona yaklaştı. Andre Onana'nın performansından memnun olan bordo-mavililerin, kulübeye takviye yapmak amacıyla Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kaleci rotasyonuna genç bir isim eklemek amacıyla Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ı gündemine aldı.
TRABZONSPOR'DA FİLE BEKÇİ HAMLESİ
Andre Onana'nın performansından memnun olan Trabzonspor, kaleci bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre bordo-mavililer, Konyaspor'un 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
DENİZ ERTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan Deniz Ertaş, kalesinde 9 gol gördü.
Ümit Milli Takım formasını da 8 kez giyen genç file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.
Deniz Ertaş, Türkiye'nin Çekya ile oynadığı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off karşılaşmalarında da milli takımın kalesini korudu.