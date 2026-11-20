Trabzonspor , ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kaleci rotasyonuna genç bir isim eklemek amacıyla Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş'ı gündemine aldı.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre bordo-mavililer, Konyaspor'un 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Andre Onana'nın performansından memnun olan Trabzonspor, kaleci bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.

Deniz Ertaş (A Haber Foto Arşiv)

DENİZ ERTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan Deniz Ertaş, kalesinde 9 gol gördü.

Ümit Milli Takım formasını da 8 kez giyen genç file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Deniz Ertaş, Türkiye'nin Çekya ile oynadığı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off karşılaşmalarında da milli takımın kalesini korudu.