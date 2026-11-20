İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Victor Osimhen, Manchester United'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Nijeryalı yıldızın, İngiliz kulübünden gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Osimhen'in devre arasında İngiliz ekibine transfer olmasının oldukça güç olduğu belirtilirken, yaz transfer döneminin daha gerçekçi bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi.

Manchester United'ın Nijeryalı golcüyü kadrosuna katabilmesi için Galatasaray ile anlaşmaya varması gerekiyor.

İngiliz basınında, "Osimhen'e yakın kişiler Manchester United'ın ilgisinin yeniden canlandığının farkında ve oyuncunun bu transfere açık olacağına inanıyor" değerlendirmesine yer verildi.

Victor Osimhen (A Haber Foto Arşiv)

OSIMHEN'İN MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'da yıllık yaklaşık 13 milyon sterlin (15,5 milyon euro) kazandığı öne sürülen Osimhen'in, Manchester United'a transfer olması durumunda benzer bir ücreti kabul etmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.

11 KARŞILAŞMADA 13 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.