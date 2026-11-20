Galatasaray'da Osimhen için ayrılık iddiası! İngilizler duyurdu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Manchester United'ın yeniden gündemine aldığı Nijeryalı futbolcunun İngiliz ekibinden gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Nijeryalı golcüyü yeniden transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
OSIMHEN'DEN MANCHESTER UNITED'A YEŞİL IŞIK
İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Victor Osimhen, Manchester United'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Nijeryalı yıldızın, İngiliz kulübünden gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.
Haberde, "Osimhen, son günlerde Old Trafford'a transfer olacağı yönündeki haberlerden gurur duyuyor" ifadelerine yer verildi.
NİJERYALI YILDIZIN HEDEFİ PREMIER LİG
Osimhen'in kariyerinde Premier Lig'de forma giymeyi hedeflediği belirtilirken, yıldız futbolcunun yakın çevresinin Manchester United'ın yeniden artan ilgisinden haberdar olduğu aktarıldı.
İngiliz basınında, "Osimhen'e yakın kişiler Manchester United'ın ilgisinin yeniden canlandığının farkında ve oyuncunun bu transfere açık olacağına inanıyor" değerlendirmesine yer verildi.
TRANSFER İÇİN YAZ DÖNEMİ ÖNE ÇIKIYOR
Manchester United'ın Nijeryalı golcüyü kadrosuna katabilmesi için Galatasaray ile anlaşmaya varması gerekiyor.
Osimhen'in devre arasında İngiliz ekibine transfer olmasının oldukça güç olduğu belirtilirken, yaz transfer döneminin daha gerçekçi bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi.
OSIMHEN'İN MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU
Galatasaray'da yıllık yaklaşık 13 milyon sterlin (15,5 milyon euro) kazandığı öne sürülen Osimhen'in, Manchester United'a transfer olması durumunda benzer bir ücreti kabul etmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.
11 KARŞILAŞMADA 13 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.