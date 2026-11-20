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FIBA'DAN TARİHİ SERİ VURGUSU

FIBA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin elemelerdeki namağlup performansına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı, tarih yazmaya sadece dört maç uzaklıkta. Çünkü bu format uygulanmaya başladığından beri hiçbir Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya takımı, 12-0'lık bir seri yakalayamadı" ifadelerine yer verildi.