12 Dev Adam zirvede! FIBA'dan Türkiye'ye tarihi seri övgüsü
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden A Milli Basketbol Takımı, güç sıralamasındaki liderliğini korudu. Oynadığı 8 maçın tamamını kazanan 12 Dev Adam, Fransa, Sırbistan ve Almanya gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.
FIBA, elemelerin ikinci turunda bu ay oynanacak karşılaşmalar öncesinde güç sıralamasını güncelledi. Oynadığı 8 maçın tamamını kazanan A Milli Basketbol Takımı, listenin ilk sırasında yer aldı.
FIBA'DAN TARİHİ SERİ VURGUSU
FIBA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin elemelerdeki namağlup performansına dikkat çekildi.
Açıklamada, "Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı, tarih yazmaya sadece dört maç uzaklıkta. Çünkü bu format uygulanmaya başladığından beri hiçbir Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya takımı, 12-0'lık bir seri yakalayamadı" ifadelerine yer verildi.
Do you agree with Europe's SMART Power Rankings heading into Window 5? 🤔 📊 FULL LIST: https://t.co/z7L76KR0LE https://t.co/9YW5m7LZDF— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 20, 2026