Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Thomas Reis, fırsat buldukça kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyor.

Bordo-mavili takımın izinli olduğu günü değerlendiren Alman çalıştırıcı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ve Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzeyi gezen Reis, turizmciler Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bölge hakkında bilgi aldı. Uzungöl'ün doğal güzelliklerine hayran kalan deneyimli teknik adam, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgeyi çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.