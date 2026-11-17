Thomas Reis bu kez sahada değil direksiyon başında! Uzungöl'de renkli anlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın izinli olduğu günü Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de geçirdi. Bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden Alman teknik adam, tahta otomobilin direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı. Reis'in keyifli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Thomas Reis, fırsat buldukça kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyor.
Bordo-mavili takımın izinli olduğu günü değerlendiren Alman çalıştırıcı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ve Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni ziyaret etti.
Müzeyi gezen Reis, turizmciler Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bölge hakkında bilgi aldı. Uzungöl'ün doğal güzelliklerine hayran kalan deneyimli teknik adam, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgeyi çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.
TAHTA OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ
Uzungöl gezisi sırasında turizmci Mehmet İnan'a ait, bölgenin maskotu haline gelen tahta otomobilin direksiyonuna geçen Thomas Reis, göl çevresinde gezinti yaptı.
Alman teknik adamın direksiyon başındaki keyifli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Trabzon'u ve bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanımaya devam eden Reis'in Uzungöl ziyaretinden renkli görüntüler ortaya çıktı.