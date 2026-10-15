İlk yarıdaki üstün oyunuyla temsilcimiz Trabzonspor, konuk olduğu KuPS'u 4-2'lik skorla yendi ve Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefledi.

Trabzonspor , UEFA Konferans Ligi 'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

GOOOLLL! Muhammed Salah! Gelişine çok klas bir vuruş! 👌 #UECL https://t.co/WChEssFqVh

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

KuPS-Trabzonspor maçı (AA)

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

GOOOLLL! Franculino Dju deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! #UECL https://t.co/8YSOW1kjqD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/Vt7bmI6T72 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

GOOOLLL! Franculino Dju maça noktayı koydu! Skor 4-1 oldu! #UECL https://t.co/BnPO6Fb9ly — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.