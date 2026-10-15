Trabzonspor KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek 3 puanla başladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Saat 19.45'te başlayan karşılaşma TRT 1'den yayınlandı. Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkan bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 3 puanı hedefledi. Trabzonspor, deplasmanda KuPS’u 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefledi.
19.45'te başlayan karşılaşmada Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine son vermeyi amaçladı.
İlk yarıdaki üstün oyunuyla temsilcimiz Trabzonspor, konuk olduğu KuPS'u 4-2'lik skorla yendi ve Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.
İLK YARIDAN NOTLAR
3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
GOOOLLL! Salah'ın enfes pasında Onuachu perdeyi açtı! Temsilcimiz Trabzonspor maça golle başladı! ⚽️ https://t.co/wMvAXdQ1eD— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.
11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.
35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.
41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.
44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.
GOOOLLL! Muhammed Salah! Gelişine çok klas bir vuruş! 👌 #UECL https://t.co/WChEssFqVh— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.
GOOOLLL! Franculino Dju deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! #UECL https://t.co/8YSOW1kjqD— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.
Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/Vt7bmI6T72— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.
90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
GOOOLLL! Franculino Dju maça noktayı koydu! Skor 4-1 oldu! #UECL https://t.co/BnPO6Fb9ly— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026
90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.