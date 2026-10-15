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Trabzonspor KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek 3 puanla başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek 3 puanla başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Saat 19.45'te başlayan karşılaşma TRT 1'den yayınlandı. Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkan bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 3 puanı hedefledi. Trabzonspor, deplasmanda KuPS’u 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefledi.

19.45'te başlayan karşılaşmada Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine son vermeyi amaçladı.

İlk yarıdaki üstün oyunuyla temsilcimiz Trabzonspor, konuk olduğu KuPS'u 4-2'lik skorla yendi ve Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

KuPS-Trabzonspor maçı (AA)KuPS-Trabzonspor maçı (AA)

İLK YARIDAN NOTLAR

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.

11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KuPS-Trabzonspor maçı (AA)KuPS-Trabzonspor maçı (AA)

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

KuPS-Trabzonspor maçında Salah (AA)KuPS-Trabzonspor maçında Salah (AA)

SALAH'TAN KAPTANLIK

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi.

Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Trabzonspor (AA)Trabzonspor (AA)

MENDY GERİ DÖNDÜ!

Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü.

Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi.

Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

KuPS-Trabzonspor maçında Türk taraftarlar (AA)KuPS-Trabzonspor maçında Türk taraftarlar (AA)

TRABZONSPOR'A BÜYÜK DESTEK

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi.

8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 159. MAÇINA ÇIKTI

KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkan Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı 157 karşılaşmada 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda rakip fileleri 198 kez havalandırırken kalesinde 216 gol gördü.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KONFERANS LİGİ'NDE 9. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 9. maçına çıktı.

Bordo-mavililer, organizasyonda daha önce oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu organizasyondaki ikinci galibiyetini KuPS karşısında aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SAVİC VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ İÇİN TEDBİR

Kaynak bilgilere göre Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç, son antrenmanlarda ağrı hissetmeleri nedeniyle KuPS Kuopio karşılaşmasında forma giymedi.

Teknik heyetin iki oyuncuyu riske etmek istemediği belirtilirken Beşiktaş karşılaşmasında görev almalarının planlandığı aktarılıyor.

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#UEFA Konferans Ligi #KuPS Kuopio #Trabzonspor
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