Süper Lig'de eylül ayının futbolcusu Muhammed Salah oldu

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4 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Muhammed Salah, eylül ayında forma giydiği 4 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı yıldız, eylül ayında en çok ön plana çıkan isim oldu ve bu ödülü bu sezon ilk defa kazandı.