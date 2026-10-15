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Süper Lig'de eylül ayının futbolcusu Muhammed Salah oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de eylül ayının futbolcusu Muhammed Salah oldu

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Eylül ayında çıktığı 4 lig maçında 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Salah, eylül ayına damga vurdu. Yıldız futbolcu, taraftar oyları, uzman değerlendirmeleri ve performans verilerinin birlikte ele alındığı oylamada ödülün sahibi oldu.

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Gerçekleştirilen değerlendirmede yıldız futbolcu, gösterdiği performansla ödülün sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig resmi Twitter/X hesabıTrendyol Süper Lig resmi Twitter/X hesabı

4 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Muhammed Salah, eylül ayında forma giydiği 4 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı yıldız, eylül ayında en çok ön plana çıkan isim oldu ve bu ödülü bu sezon ilk defa kazandı.

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